Mit den VOL.AT-Ländlepunkten zu coolen Preisen - Das sind die Gewinner

Seit dem 24. Mai sind sie da – unsere Ländlepunkte, die registrierte Nutzer durch diverse Aktivitäten auf VOL.AT sammeln und später gegen Preise eintauschen können. Fünf User konnten auf ganzer Linie punkten, denn sie haben bei unserem Gewinnspiel schon Preise abgesahnt.

Andrea Palm aus Feldkirch traute der Mail mit der Gewinnbeteiligung erst nicht so recht über den Weg und löschte diese kurzerhand. Erst der Reminder ließ sie aufhorchen. Jetzt freuen sich ihre Kinder schon riesig auf die PS4 inklusive VR-Set. Auch Barbara Olstrak aus Sulz fragte sich, ob das wirklich wahr sein kann. Obwohl bisher ohne jegliche Gaming-Erfahrung, will sie die Xbox One auf jeden Fall behalten – und jetzt erst mal Spiele kaufen. Zwar selbst keine Gewinnerin, darf sich Yasin Kayas Mutter auch ein bisschen freuen, denn sie wird nun das alte Handy ihres Sohnes übernehmen – dagegen wird der 21-jährige Feldkircher ab jetzt mit seinem iPhone X unterwegs sein. Stefan Taschner aus Fußach ist täglich auf VOL.AT und kann die Ländlepunkte nur empfehlen. Anders als VOL.AT, muss sein neues Samsung Galaxy S9 jetzt aber erst einmal zeigen, was es alles kann. Und was ist mit der PS4? Die wartet immer noch auf ihre neue Besitzerin.