Mit den VOL.AT-Ländlepunkten Gutes tun

Weihnachten ist ein Fest der Familie, der Freude und der Nächstenliebe. Das dachten sich auch viele VOL.AT-Leserinnen und Leser und spendeten ihre Ländlepunkte für Vorarlberger Kinderdorf-Familien.

Hilfe für das Kinderdorf

In Kooperation mit Sutterlüty wurden die Ländlepunkte in Einkaufsgutscheine umgewandelt und dem Vorarlberger Kinderdorf übergeben. Mit den Gutscheinen werden Vorarlberger Kinderdorf-Familien bei ihren vorweihnachtlichen Einkäufen unterstützt. So können sich auch benachteiligte Familien ein schönes Weihnachtsfest leisten. Dank der vielen gespendeten Ländlepunkten stellte Sutterlüty dafür Einkaufsgutscheine im Wert von 2.000 Euro zur Verfügung.