Mit den Profis das Beachvolleyball spielen erlernen

Traditionelles Kinder- und Jugendcamp als Startschuss für die Wolfurt Trophy

Beachvolleyballbegeistere Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren haben von den Beachvolleyballprofis Florian Schnetzer und Lorenz Petutschnig den perfekten Einstieg in den Volleyballsport bekommen. Auch der letztjährige Sieger, Simon Baldauf hat den Kids am Nachmittag Tipps und Tricks zum Beachvolleyball weitergegeben. Das österreichische Top-Duo wird am Freitag im Hauptbewerb angreifen und um einen Medaillenplatz kämpfen. Letztes Wochenende konnten sich die Zwei schon über die Bronze-Medaille in Innsbruck freuen.