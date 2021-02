Mit den „Leiblach-Taler-Gutscheinen“ sind rund 60.000 Euro in der Region geblieben

Hörbranz. Jemandem persönlich eine Freude machen und damit gleichzeitig aktiv die heimische Wirtschaft unterstützen, mit den „Leiblach-Taler-Gutscheinen“ stärkt und sichert man die Kaufkraft und die Nahversorgung in der Region.

Die Covid-19-Pandemie hat im Jahr 2020 sämtliche Bereiche des Lebens vor große Herausforderungen gestellt. Trotzdem gab es auch einige positive Entwicklungen. So wurden im vergangenen Krisenjahr „Leiblach-Taler-Gutscheine“ im Wert rund 60.000 Euro verkauft und bei den Betrieben in der Talschaft wieder eingelöst. Dies ist ein Plus von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das kann sich durchaus sehen lassen.