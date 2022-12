Mit dem neuen Trainer den Aufstieg realisieren

SV Satteins präsentiert einen neuen Coach.

SATTEINS. Der SV Satteins (2. Landesklasse) stellt Manuel Burtscher als neuen Trainer für die bevorstehende Frühjahrssaison vor. Nach der einvernehmlichen Trennung vor wenigen Wochen, mit dem bisherigen Trainer Tobias Stengele, war der Verein auf der Suche nach einem neuen Coach. Manuel Burtscher – zuvor Nachwuchstrainer und Trainer der zweiten Kampfmannschaft in Frastanz übernimmt der SV Satteins in seiner ersten Station als Trainer einer Kampfmannschaft. Sportlich möchte der SV Satteins mit dem neuen Coach Manuel Burtscher in dieser Saison den Aufstieg schaffen und mittelfristig sich in der vorderen Tabellen Region in der 1. Landesklasse festsetzen und vermehrt den eigenen Nachwuchs in die 1. Kampfmannschaft einbauen. Langfristig wird der Aufstieg in die Landesliga anvisiert.