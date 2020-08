Mit dem Mountainbike schnell über Stock und Stein

Der erst 16-jährige Julius Scherrer aus Übersaxen ist ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent und will sich europaweit etablieren

ÜBERSAXEN. Der erst 16-jährige Julius Scherrer hat sich in der nationalen Mountainbikeszene längst einen guten Namen gemacht. Der HTL-Schüler aus Übersaxen konnte im Vorjahr dreizehn stark besetzte Rennen im Nachwuchs, teilweise sogar schon in der U-21-Kategorie, für sich entscheiden und stand in allen vier Gesamtwertungen im Cup auf dem obersten Treppchen. Besonders hoch einzuschätzen ist der Gewinn im Alpencup mit dem Tageserfolg in Altstätten. Mit dem 35. Endrang bei der MTB-Europameisterschaft in Pila in Italien legte Scherrer vor wenigen Monaten seine Talentprobe ab und zeigte sein ganzes Können. In Zadov in Tschechien fuhr der „Draufgänger“ auf Platz 18 und wurde am Ende drittbester Österreicher. Das größte Problem des Übersaxner ist es, dass er noch keine UCI-Weltcuppunkte aufweist und muss bei den großen Rennen immer von ganz hinten im qualitativ starken Hauptfeld starten. So auch im Swiss-Cup in Leukerbad, wo Scherrer von Rang 130 auf den ausgezeichneten 69. Platz sich noch nach vorne bugsierte. Am kommenden Wochenende hofft der junge Nachwuchsfahrer im Heimrennen am Zanzenberg in Dornbirn bei der österreichischen Meisterschaft auf eine Medaille. Aber auch im großen UCI-Bewerb in der Messestadt will er glänzen und misst sich erneut mit der europäischen Nachwuchs-Elite. Das große Nachwuchstalent aus dem Oberland ist noch lange nicht am Höhepunkt seiner jungen Laufbahn angekommen, ihm gehört die Zukunft. Mit dem Dornbirner Martin Salzmann kümmert sich ein ehemaliger Spitzenathlet vom Mountainbike um den hoffnungsvollen Perspektivfahrer Julius Scherrer. Zwanzig Stunden wöchentlich werden harte Trainingseinheiten auf dem Mountainbike absolviert und mehr als 10.000 Kilometer heruntergespult um sich in den nächsten Jahren in der europäischen Szene behaupten zu können.VN-TK