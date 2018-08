Mit dem Landesmeistertitel zur Wolfurttrophy

Viele hoffnungsvolle Volleyballer, wie Anna Oberhauser, haben in Egg den Landesmeistertitel geholt und kommen mit Selbstvertrauen zur Wolfurttrophy.

Am vergangenen Wochenende fanden in Egg und Andelsbuch die Vorarlberger Beachvolleyball Landesmeisterschaften Mixed, Damen und Herren statt.

36 Teams traten in die Hitzeschlacht am Sand an. Wolkenloser Himmel, lange Rallyes, spannende Ballwechsel und knappe Spiele auf super Niveau wurden den ZuschauerInnen geboten, die vom VC Egg bestens umsorgt wurden. Sehr erfreulich, dass auch viele junge Teams ihr Talent und Können unter Beweis stellten.

Die Ergebnisse: Mixed: 1. Monika Breier/Martin Burtscher 2. Monika Prugg/Jürgen Schmid 3. Vanessa Kranzlmüller/Simon Heinrici Der Turniersieg bei den Damen ging an die gebürtige Vorarlbergerin Anna Oberhauser mit ihrer Salzburger Partnerin Lisa Marie Hager Die Landeskrone setzen sich Marie Theres Effinger und Julia Fussenegger auf 1. Marie Effinger/Julia Fussenegger 2. Claudia Lubetz/Charlotte Simma-Vlašić 3. Daniela Hammerle/Monika Prugg Bei den Herren ging der Turniersieg an die Niederösterreicher Manuel Leitgeb und Georg Köstler