Mit dem Fischer auf dem Bodensee - Tag des Fisches Teil 1

Heute findet auf der ganzen Welt der Tag des Fisches statt. Wir Vorarlberger haben mit dem Bodensee vor der Nase auch jeden Grund zu feiern. Wir von VOL.AT haben den Berufsfischer Franz Blum in seiner Fischergondel begleitet.

Die Uhr hat noch nicht einmal Fünf geschlagen und Franz Blum und sein Sohnemann Franz haben schon die Gummistiefel an. Franz fischt schon sein ganzes Leben lang. Für ihn ist es Leidenschaft und Berufung zugleich. Solange noch Ferien sind darf Sohn Franz ihn auf seinen täglichen Ausfahrten auf den See begleiten. Wir durften ebenfalls mit, und tauchten in die Welt der Fischerei ein.

Von Naturgewalten und Sonnenaufgängen Franz steigt in seine Gondel und fährt damit hinaus in den noch dunklen Tag. Kaum vorstellbar für einen Laien das man sich auf dem finstern See orientieren kann. Aber zielorientiert steuert er schon das erste am Vortag ausgeworfene Netz an.

Wie der Vater so der Sohn Auch Franz war, seit er laufen konnte, mit seinem Vater auf dem See und half tatkräftig mit beim Netzte auswerfen, Netzte einholen und dem Befreien der Fische. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch sein Sohn ihn begleitet. Das Fischerblut liegt der Familie Blum aus Fußach in den Adern. Seit acht Jahren schmeißt Franz, oder auch Fränzle genannt, den Fischereibetrieb selber und hat zudem das Fischlokal “Fränzle’s” eröffnet. Dort ist die ältere Schwester Gabi an Bord, und bringt den frischen Fisch auf den Teller.

Fränzle fischt frischen Fisch jeden Tag Wochenende? Fehlanzeige! Franz ist jeden Tag im Jahr, egal ob Winter oder Sommer, egal ob Schneefall oder Sonnenstrahlen, draußen auf dem See um für sich, seine Familie und seine Kunden schmackhaften Fisch zu fischen. Ein Knochenjob, ganz klar, das bestätigt auch Franz. Aber egal wie gefährlich es da draußen auch sein mag, für ihn ist es gleichzeitig auch der schönste Job der Welt. Die frische Seeluft, einige Möwen die singen, die Ruhe und das Wasser plätschern zu hören, vor allem aber jeden Tag den Sonnenaufgang auf dem See zu sehen “das sollte wirklich jeder einmal gesehen haben” rät der 37-Jährige uns.

Ein Hoch auf die Artenvielfalt Der Bodensee ist reich an Fischarten, doch meist wird gezielt gefischt. Wenn sich doch Mal eine Blicke ins Netz verirrt wird sie gesund und munter wieder frei gelassen. Der im Bodensee größte Fisch ist der Wels, welcher geräuchert besonders fein schmeckt. Doch heute werden Flussbarsche gefangen, ein mancher kennt sie auch unter dem Namen Kretzer oder Egli. Er ist der Brotfisch für die Fischer, da er aufgrund seines mageren und grätenarmen Fleisches gerne verzehrt wird. Doch auch Felchen und Zander sind gern gesehene Fische in den Netzen.

Des Fischers Feinde Die gibt es nicht, so zumindest der stehts optimistische Franz. Für Ihn ist jeder Fang eine Freude wert. Doch natürlich gibt es Dinge, die ihm und seinen Fischerkollegen die Arbeit erschweren. So der erhöhte Phosphatgehalt, der in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Nur ein Feind begehrt ebenfalls das zarte Fleisch der Bodenseefische, der Kormoran. Es handelt sich um mittelgroße bis große Wasservögel, welche bis zu zehn Meter tief tauchen können. Ganze Kolonien von diesen Vögeln fliegen über die schimmernde Wasseroberfläche und fressen den Fischern die Beute aus den Netzen noch bevor diese sie einholen können.

Heute im Laufe des Tages werden noch zwei weitere Artikel veröffentlich, die den Weg eines frischen Bodenseefisches zeigen. Petri Heil!