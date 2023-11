Mit dem Bus zum Christkindlemarkt

Bludenz. Der Bludenzer Christkindlemarkt startet in Bälde, mit der Stadtbuslinie 504 gibt es eine Möglichkeit den Besuch stressfrei zu gestalten.

Der Christkindlemarkt gehört zur Adventszeit einfach dazu. Entzückende Marktstände entlangschlendern, feine Köstlichkeiten probieren und den Bludenzer Altstadtzauber genießen, bedeutet weihnachtliche Vorfreude. Aber wer kennt es nicht, lästige und ewige Parkplatzsuche statt dem gemütlichem Beisammensein und die Hände am duftenden Glühwein wärmen.

Mit der Stadtbuslinie 504 kommen Besucher*innen autofrei und vorallem stressfrei zum Weihnachtsmarkt und ganz nebenbei auch noch klimafreundlich. Wenn der Duft von gebrannten Mandeln, gerösteten Maroni und würzigem Glühwein zu einem längeren Besuch einladen, steht auch dem unbeschwerten und sicheren Nachhausekommen somit nichts mehr im Wege. „Gerade bei Veranstaltungen in der Altstadt bietet sich die Stadtbuslinie 504 an“, empfiehlt Bürgermeister Simon Tschann.

Die Christkindlehäuschen öffnen in der Mühlgasse ihre Türen heuer am Donnerstag, 30. November 2023, und bieten traditionelle kulinarische Genüsse, die auf keinem Christkindlemarkt fehlen dürfen, sowie neue Kreationen der Bludenzer Gastronomen an. Die kreativen Marktteilnehmer sorgen für ein weihnachtliches Shoppingerlebnis mit Handwerkskunst und Dekoartikeln.