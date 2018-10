Mit dem Abstieg aus der Bundesliga nichts zu tun haben

Keine Abstiegssorgen erhofft sich der VC Wolfurt in der neuen Meisterschaft mit einem unveränderten Kader.

Nahezu unverändert zur Vorsaison geht der Raiffeisen VC Wolfurt in die neue Zweitligasaison. Die junge Mannschaft konnte in der letzten Saison viel Erfahrung sammeln. Trotz der vielen Niederlagen im Grunddurchgang war erkennbar, dass dem Team nur die Routine fehlt, um die Spiele zu gewinnen.

Erst in der Relegation wurde so richtig der „Durchbruch“ geschafft. Obwohl die Spiele letztlich knapp waren, wurden alle Spiele souverän gemeistert und so der Klassenerhalt geschafft.