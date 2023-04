Mit dem 2:0 Sieg gegen Bizau bleibt der ECO-Park FC Hörbranz im Titelrennen

Beste Fußballstimmung in Hörbranz: Auch nach 23 Runden ist ECO-Park FC Hörbranz weiterhin mit dabei im spannenden Rennen um den Meistertitel in der Vorarlbergliga.

Beste Fußballstimmung in Hörbranz: Auch nach 23 Runden ist ECO-Park FC Hörbranz weiterhin mit dabei im spannenden Rennen um den Meistertitel in der Vorarlbergliga. ©Schallert/BMS

Hörbranz. Der ECO-Park FC Hörbranz siegt gegen den FC Bizau mit 2:0 Toren und steht weiterhin auf Platz 3 in der Vorarlbergliga. Mannschaft und Fans, vor allem aber Trainer Matthias Koch, Obmann Julian Halder und der sportliche Leiter Martin Sinz sind zufrieden.

Gut aufgestellt präsentiert sich der ECO-Park FC Hörbranz in dieser Vorarlberg-Saison. So konnten sich die rund 300 Zuschauer am Sportplatz Sandriesel über den nächsten Sieg freuen.

In einer eher mäßigen Partie, manche sprachen sogar von einem besseren Trainingsspiel, verwerteten die Hörbranzer ihre Chancen und siegten gegen die ansonsten starke Wäldermannschaft aus Bizau schlussendlich sicher und verdient mit 2:0 Toren. Philipp Glanzer in der 34. Minute und Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira nach toller Vorarbeit von Topscorer Julian Rupp in der 61. Minute waren die gefeierten Torschützen. Ein Lattentreffen in der 76. Minute war für Bizau die größte Ausbeute.

So bleibt der ECO-Park FC Hörbranz auch nach 23 Runden weiterhin mit dabei im spannenden Rennen um den Meistertitel in der Vorarlbergliga. Man steht mit stolzen 48 Punkten auf Tabellenplatz 3, jetzt punktegleich mit dem SV typico Lochau (ebenfalls 48 Punkte nach dem 0:0 in Höchst), nur zwei Punkte hinter dem neuen Tabellenführer FC Sohm Alberschwende (50 Punkte nach dem 3:2 Sieg in Fußach) und drei Punkte vor dem FC Hard mit 45 Punkten.

Termin-Aviso – die weiteren Spiele

Im nächsten Spiel muss der ECO-Park FC Hörbranz am 30. April nach Andelsbuch, am 6. Mai kommt der FC Nenzing nach Hörbranz, und am 13. Mai findet dann das große Leiblachtal-Derby gegen den SV typico Lochau im Stadion Hoferfeld in Lochau statt.