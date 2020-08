Mit deinen Ländlepunkten zum poolbar-Festival!

Sichere dir jetzt Tickets für das Konzert am kommenden Samstag beim poolbar-Festival in Feldkirch!

"Das poolbar-Festival erfindet sich jährlich neu“ – dieser Satz begleitet das Festival seit Jahrzehnten. Und nie war er passender als in diesem Jahr: Im poolbar-Generator wurden Designs für das poolbar-Festival auf vielen Ebenen entwickelt, angesichts der Pandemie wird nun Vieles - vor allem in der poolbar-Architektur – nochmals überarbeitet und angepasst. Als besonders hilfreich entpuppt sich hier der das Hallenbad umgebende Reichenfeldpark: Er wird zum Hauptschauplatz des poolbar-Festivals 2020, das vom 23. Juli bis 30. August (jede Woche von Mittwoch bis Sonntag) stattfindet. Und so bringt der Sommer trotz Corona ein Festival mit gutem Design und vielfältigen Veranstaltungen – vom Konzert bis zum Diskurs – im idyllischen Ambiente des Reichenfeldparks.