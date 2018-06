Mit Bus und Bahn zum Bezirksmusikfest in Buch

Anlässlich des großen Musikfestes vom 5.-8. Juli hat der jubilierende Musikverein Buch als Veranstalter sozusagen „Bus & Bahn“ zur bequemen An- und Abreise eingebunden.

„Wir offerieren den Gästen einerseits ein Programm für jeden Geschmack. Das Ganze über vier Tage in ansprechender Zeltfestkulisse samt Ausblick auf den Bodensee. Andererseits halten wir für die Besucher einen umfassenden Mobilitätsservice bereit“, erklärt Obmann Dominik Steurer mit dem Bestreben, den zu erwartenden starken Autoverkehr minimieren zu können. Im „Festdorf“ Buch stehen eingeschränkte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ausweichmöglichkeiten gibt es in den Nachbargemeinden Wolfurt und Alberschwende. Dabei wird ersucht, die Informationen der Ordnerdienste zu beachten.

Ergänzend dazu gibt es einen umfangreichen „Öffi – Service“. So wird die Linie 24 intensiviert (aus Wolfurt im Viertelstundentakt und von Alberschwende „halbstündlich“). Zudem gibt es die Möglichkeit aus ganz Vorarlberg sowie im Grenzbereich „Bus & Bahn“ (regulärer Taktverkehr) kostenlos zu nutzen. Das “Gratis – Ticket” gibt es über den Verkehrsverbund Vorarlberg. Weiters stehen den Gästen über ein halbes Dutzend „Zu- und Heimbringer“ aus dem Hinter- und Vorderbregenzerwald, über Bregenz und von Dornbirn sowie durch einige Gemeinden in der Region Hofsteig, zur Verfügung. Die Infos auf www.mvbuch.com .

Alle öffentlichen Verkehrsmittel (Bus & Bahn) in ganz Vorarlberg sowie die Züge von den Grenzbahnhöfen Lindau (DE), St. Margarethen (CH), Buchs (CH), St. Anton am Arlberg können für die An- und Abreise zum/vom 51. Bregenzerwälder Bezirksmusikfest unentgeltlich genützt werden. Als Fahrschein gilt das Online – Gratisticket, abrufbar unter diesem Link: https://www.vmobil.at/plugin.php?menuid=110&template=qr_tickets/templates/frontend.html&id=856