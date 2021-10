Mit breiter Brust gegen die Kitzbüheler Adler

Nach zwei Auswärtssiegen hat der EC Bregenzerwald am Mittwoch wieder Heimrecht.

Andelsbuch/Dornbirn. Der Roadtrip über 1200 Kilometer am vergangenen Wochenende hat sich für die Wälder Eishockeycracks gelohnt. Nach den beiden Spielen in Wien und Linz haben Kapitän Felix Vonbun & Co. sechs Punkte mehr auf dem Konto und konnten sich somit auf Rang acht in der Alps Hockey League vorschieben.