Mit Bravour zum überhaupt ersten Staatsmeistertitel

Übersaxner Julius Scherrer holt bei den nationalen Titelkämpfen in Graz die Goldmedaille.

ÜBERSAXEN. Mit Bravour entledigte sich der Übersaxner Julius Scherrer der Aufgabe bei den österreichischen Meisterschafen der U-19-Junioren im Mountainbike Rennen in Graz als erster die Ziellinie zu überqueren. Mit knapp einer Minute Vorsprung auf den Dornbirner Kilian Feurstein wurde der 18-jährige Oberländer in überlegener Manier Erster und gewann verdientermaßen überhaupt zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere die Goldmedaille. Dabei feierte Julius Scherrer einen Start-Ziel-Sieg und nur in der ersten Runde konnte ein Fahrer ihm Paroli bieten, den Rest des Rennen war der frischgebackene Champion eine Klasse für sich. „Das erste Saisonziel ÖM-Gold zu holen wurde in eindrucksvoller Manier erreicht. Ich hatte überhaupt keine Probleme und das Streckenprofil ist mir noch zusätzlich entgegengekommen. Freue mich riesig, dass ich genau zum richtigen Zeitpunkt meine gute Form abrufen konnte“, sagt Goldjunge Julius Scherrer. VN-TK