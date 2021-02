Mit Bestleistung zum ersten Meistertitel im Siebenkampf

Der Feldkircher Daniel Berschler wurde in Linz österreichischer Staatsmeister in der Leichtathletik. Götzner Mika Voss holt Bronze

Daniel Bertschler (Raiffeisen TS Gisingen) holt sich in Linz zum ersten Mal den österreichischen Meistertitel im Siebenkampf in der Halle. Mit einem Stolperer im 60m-Lauf denkbar schlecht in den Siebenkampf gestartet, konnte sich Daniel Bertschler Zug um Zug nach vorne arbeiten und zeigte mit PB´s im Weitsprung (6,69m) und im Stabhochsprung mit neuem Vorarlberger Landesrekord von 5,00m ausgezeichnete Leistungen. 5275 Punkte standen am Ende für den 20-Jährigen bei seinem ersten Männer-Siebenkampf zu Buche, womit auch sein erster Titel in der Allgemeinen Klasse feststand.