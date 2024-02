Mit Auswärtssieg in die Länderspielpause

Der EC Bregenzerwald gewann in Cortina und empfängt nun Sterzing.

Andelsbuch, Dornbirn Im letzten Heimspiel gegen die Rittner Buam mussten sich die Wälder Tiger trotz einer ansprechenden Leistung noch unglücklich mit 2:3 geschlagen, drei Tage später landeten sie dann jedoch den zweiten Sieg in der Masterround. Und wie schon beim ersten Aufeinandertreffen musste die S.G. Cortina erneut dran glauben. Die Venetier hatten mit 2:4 das Nachsehen. Für die Treffer der Cracks von Headcoach Jussi Tupamäki zeichneten Erik Embrich (6./Powerplay, 28.) sowie Yannik Lebeda (24., 57.) je zweimal verantwortlich. Damit konnte der EC Bregenzerwald den Rückstand auf die vorderen Tabellenplätze verringern und darf noch mit einem „Platz an der Sonne“, sprich einem Platz unter den Top vier in der Endabrechnung spekulieren. Diese Teams beginnen das Play off-Achtelfinale nämlich mit einem Heimspiel.

Nach einer zehntägigen Länderspielpause bekommt es der EC Bregenzerwald zuhause mit den Wipptal Broncos zu tun. Im Hinspiel in Sterzing mussten Kapitän Richard Schlögl & Co. mit 3:6 die Segel streichen. Deshalb brennt man im Lager der Wälder auf Wiedergutmachung. Die Partie geht am Mittwoch, 14. Februar ab 19.30 Uhr in der Dornbirner Messeeishalle über die Bühne.