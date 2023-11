Mit Auswärtssieg Herbstrunden in der Superliga beendet

Die Dornbirner Kegeldamen verabschiedeten sich erfolgreich in die Winterpause.

Dornbirn. Die Damenmannschaft der Spielgemeinschaft SKC-EHG-Dornbirn/ATSV-Hard hat am vergangenen Samstag das letzte Spiel in der höchsten österreichischen Sportkegel-Liga mit viel Nervenstärke, 562 Kegeln Schnitt und einem 5:3-Sieg im burgenländischen Kleinwarasdorf gemeistert. In der Tabelle beenden die Superliga-Damen damit die Herbstsaison mit insgesamt vier Siegen, vier Niederlagen und einem Unentschieden auf dem fünften Platz.