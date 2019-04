Mit Auswärtssieg endlich die Rote Laterne abgeben

Zehn Spieltage ist Zima FC Langenegg Schlusslicht in der Westliga. Jetzt wollen die Vorderwälder den letzten Platz abgeben.

Mit dem zweiten Auswärtssieg in Bischofshofen in der Saison will FC Langenegg nun endlich die Rote Laterne abgeben und sich punktemäßig an das dichtgedrängte Mittelfeld der Tabelle nach vorne lotsen. Zehn Spieltage in Folge stehen die Vorderwälder am Tabellenende, damit soll jetzt Schluss sein. Für Langenegg ist es auch das letzte Meisterschaftsspiel der Westliga auf Salzburger Boden, danach folgen nur noch die zwei Spiele über dem Arlberg in Kitzbühel und Kufstein. „Die Leistungen waren zuletzt sehr ordentlich, nur die Ergebnisse passten größtenteils nicht. Wir können in Bischofshofen gewinnen und wollen nachlegen“, sagt Langenegg Trainer Klaus Nussbaumer. Die langen Auswärtsfahrten nützen Patrick Maldoner und Co. noch zusätzlich für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.