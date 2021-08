Mit "Alpenstolz" bekommt Damüls rund 160 neue Betten

Baustellensicherung für Appartementanlage ist abgeschlossen – jetzt beginnt der Hochbau.

Damüls. Seit dem Zusammenschluss der Skigebiete von Damüls und Mellau wurde das Bettenangebot in der Walsergemeinde am Schnittpunkt von Bregenzerwald, Großwalsertal und Laternsertal massiv ausgebaut. Als Teil des Gesamtkonzeptes, denn die Seilbahngesellschaft machte ihre Investitionen davon abhängig, dass die Beherbergungsbetriebe mit zusätzlichen stationären Gästen die Wirtschaftlichkeit der Seilbahnen sicherstellen.

Hausaufgaben gemacht

Damüls hat seine Hausaufgaben gemacht und seine Position als nächtigungsstärkste Gemeinde der Talschaft durch zusätzliche Gästebetten weiter ausgebaut. Seit 2007 – damals wurde der Beschluss zum Zusammenschluss der Skigebiete gefasst – kamen allein in diversen Großprojekten mehr als 1000 neue Betten hinzu. Und die Bettenoffensive ist noch keineswegs abgeschlossen.

Ins Gelände eingepasst

Seit dem Ende der Wintersaison entsteht an der Furkastraße zwischen Zentrum und Oberdamüls eines der größten Projekte der Walsergemeinde: "Alpenstolz". In vier Gebäuden sind insgesamt rund 160 Betten geplant, zum Start der Saison 2022/23 soll die Anlage in Betrieb gehen.