Mit 78 Jahren: Günter Polanec ist verstorben

Der langjährige Vorarlberg-Heute-Moderator und Sportreporter Günter Polanec ist am Sonntag verstorben.

Zur Person:

Günter Polanec

Geboren: am 8. Mai 1943 in der Steiermark

Familie: im August 2020 nochmals geheiratet

Hobbys: klassische Musik, moderne Malerei, Sprachen, Skifahren (weit weg von Pisten)

Selbsteinschätzung: "Gehe gerne auf Menschen zu, bin humorvoll, neugierig, spüre eine Grundzufriedenheit in mir."

Berufliche Stationen: 1968 freier Mitarbeiter beim ORF-Studio Steiermark; seit 1969 Sportchef im ORF-Landesstudio Vorarlberg; 1988 bis 2005 Moderator der Fernsehsendung „Vorarlberg heute“, Sportreporter bei Olympischen Winterspielen Spielen in Calgary 1988 sowie Sommerspielen in Barcelona 1992 und Atlanta 1996.