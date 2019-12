"Mit 50 Jahren ist dann wohl endgültig Schluss"

Schlussmann Alfred Wudler stand als ältester Goalie zwischen den Pfosten

Er gehört mit seinen 47 Jahren zum wohl ältesten aktiven Spieler in der langen Geschichte des Wolfurter Hallenmasters. Die Rede ist von Alfred Wudler. Der Schlussmann von der SPG Kennelbach/Wolfurt stand für den Underdog in der Qualifikation und in der Vorrunde zwischen den Pfosten. Nach 18 Spielen kam für Alfred Wudler und Co. aber das Aus im Turnier. „Erst mit 50 Jahren ist vermutlich Schluss. Dieses besondere Ereignis will ich auf alle Fälle versuchen noch umzusetzen“, so Alfred Wudler. Trotz zahlreicher Paraden und einer starken Leistung konnte er das Ausscheiden in der Hofsteighalle nicht verhindern. Mit Fußach (2014) hat Alfred Wudler die Endrunde im Masters erreicht und Platz sechs geschafft. Der Bregenzer Goalie Hanno Trotter (inzwischen 55 Jahre alt) dürfte der älteste Teilnehmer im Masters gewesen sein.