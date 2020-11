Mit 19 falschen Identitäten von Bregenz nach Lindau

Mit 19 falschen Identitäten hat ein Mann die bayerischen Behörden täuschen wollen. Bei einer Kontrolle im Bahnhof Lindau wurde allein in seinem Schuh ein Dokument mit drei anderen Personalien entdeckt.

Eine Streife kontrollierte am Dienstag den Marokkaner, der mit einem Zug aus Bregenz eingereist war. Er konnte keinen Ausweis vorzeigen und gab seine Personalien mündlich an. Die Überprüfung der Daten zeigte, dass ihn die österreichischen Behörden ausgeschrieben hatten, um seine Einreise im Schengenraum zu verhindern.

Zwei Haftbefehle

Beim Abgleich der Fingerabdrücke stellten die Beamten fest, dass gegen den 21-Jährigen zwei Haftbefehle vorliegen. Ihm wird vorgeworfen, in einen abgestellten Wohnwagen in Bamberg (D) eingebrochen zu sein und eine Geldstrafe von rund 500 Euro nicht gezahlt zu haben. Außerdem soll er gegen das Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz verstoßen haben. Der 21-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Nach seiner Haft soll der Mann zurück nach Österreich gebracht werden.