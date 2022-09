Mit 1,8 Promille, ohne Gurt: Pkw knallt ungebremst gegen Bus

In Bezau kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 44-jährige Bregenzerwälderin verletzt wurde. Die Frau fuhr mit ihrem Pkw ungebremst auf einen Landbus auf - ein Alkoholtest verlief positiv.

Am Dienstag, 6. September 2022 gegen 18.30 Uhr fuhr ein Linienbus der Österreichischen Postbus AG auf der Gemeindestraße Pelzrain in Richtung L 200. Der Busfahrer steuerte dabei die Haltestelle "Sozialzentrum" an, um Fahrgäste aus- bzw. einsteigen zu lassen. Als der Linienbus an der Haltestelle angehalten hatte und ein Fahrgast gerade in den Bus einsteigen wollte, fuhr eine 44-jährige Frau aus dem mittleren Bregenzerwald mit ihrem Pkw ungebremst auf den stehenden Bus hinten auf.