Mit 100 Zuschauer will VC Wolfurt gegen Döbling siegen

Die Hofsteig-Truppe mit Spielertrainer Sebastian Vonach hofft auf Zählbares

Sonntag 28. März, 13 Uhr Hofsteighalle

Raiffeisen VC Wolfurt - Union VV Döbling (Siebter)



Am Sonntag ist Döbling zu Gast. Die Wiener sind ein völlig unbekanntes Team für die Wolfurter. Sie weisen eine fast ausgeglichene Spielbilanz auf und stehen daher in der Tabellenmitte. Also sicherlich ein Team, welches seine Klasse hat, aber auch schlagbar ist.



Die Gastgeber haben vor 2 Wochen in Wien gegen die Hotvolleys eine 0:3 Packung bekommen. Diese Scharte wollen sie nun auswetzen und eine gute Leistung zeigen. Vor allem da auch Zuschauer (mit den bekannten Auflagen) wieder erlaubt sind, wird die Stimmung auf dem Spielfeld komplett eine andere wie in einer leeren Sporthalle sein. Vielleicht ist das die Extraportion Motivation um gegen die Wiener Punkten zu können.