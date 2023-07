Mit 100 km/h durchs Ortsgebiet geflüchtet: Polizei stoppt Raser nur mit Mühe

Am Montag gegen 23.30 Uhr begann auf der Rheintalautobahn A14 in Fahrtrichtung Tirol eine haarsträubende Verfolgungsjagd.

Lenker ignorierte Blaulicht und gab Gas

Verfolgungsjagd ging abseits der Autobahn weiter

Auf der Autobahnabfahrt Nenzing verließ er die Autobahn und bog links in Richtung Bludesch-Gais ab. Die Polizeistreife forderte per Funk Verstärkung an. Trotz Verwendung von Blaulicht, Folgetonhorn und Lautsprecheransprachen setzte der Lenker seine Fahrt unbeirrt fort.