Misterwahl-Casting steht an – jetzt noch anmelden oder nominieren!

Kommenden Donnerstag, ab 18.30 Uhr, findet das Misterwahl-Casting bei WANN & WO statt – also jetzt noch schnell anmelden oder deinen „Mister 2018“ nominieren!

Gesucht wird nicht derjenige mit dem schönsten Sixpack, gefragt sind Kandidaten, die das passende Gesamtpaket mitbringen: an „ghöriga Schmäh“, Interesse an Fitness und Style sowie Lust darauf, dem Publikum bei der Misterwahl einzuheizen! Ergreift die Chance auf ein Mega-Programm, tolle Preise, gratis Bühnen- und Modelcoachings und eine „ghörige“ Portion neues Selbstbewusstsein! Wer sich spontan dazu entschließt, beim Casting mitzumachen, ist natürlich auch herzlich willkommen.

Einmaliges Programm

Heuer dürfen sich die Jungs über einige Programm-Highlights freuen: So fährt man zur legendären Kinky nach München, beim Wakeboarding und Wasserski auf dem Bodensee wird Action geboten und im Klettergarten Damüls geht es für alle „hoch hinaus“. Bei der Teamchallenge in der Funworld messen sich die Kandidaten im Bowling, Lasertag und am Rennsimulator. Im Magic Fit in Dornbirn dürfen sie außerdem in der Vorbereitungszeit gratis trainieren!