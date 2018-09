Mister Vorarlberg 2018 Kandidat 9: David

David aus Frastanz wird bei der Misterwahl mit der Startnummer 9 auf den Laufsteg gehen.

Die Freizeit des sympathischen Frastanzers, der stets ein Lächeln auf den Lippen trägt, wird von seiner großen Leidenschaft, dem Breakdance, geprägt. Dem Tanzen geht er beinahe täglich in der „Power Tricking Crew“ nach. „Breakdance begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Hier kann ich abschalten und alles um mich herum vergessen.“ Wenig verwunderlich ist daher auch sein Wunsch, eines Tages eine Reise nach New York zu unternehmen. „Ich möchte sehen, wo Breakdance seinen Ursprung hat“, erklärt David. Bis es soweit ist und er einen Trip in den Big Apple wagt, stehen für ihn aber noch andere Dinge, wie die Teilnahme an der Misterwahl oder das Einrücken ins Bundesheer auf dem Programm. Bisher hält sich die Nervosität vor dem Finale noch in Grenzen: „Aber die kommt bestimmt noch“, erklärt der 20-Jährige schmunzelnd. Wohin ihn seine berufliche Zukunft führt, weiß er noch nicht genau, aber er könnte sich durchaus vorstellen, künftig öfter vor der Kamera zu stehen und zu modeln.