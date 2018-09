Mister Vorarlberg 2018 Kandidat 6: Sasa

Der 23-jährige Sasa entschied sich dafür, bei der Misterwahl teilzunehmen, weil er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war.

Fußball ist für den Harder eine sehr große Leidenschaft „Obwohl schon seit vielen Jahrzehnten auf der ganzen Welt Fußball gespielt wird, gibt es immer wieder neue und aufregende Konstellationen und Anekdoten – auf und neben dem Platz – das macht für mich den Sport noch interessanter.“ Sich selbst beschreibt Sasa als humorvoll, einfühlsam, hilfsbereit, chaotisch und spontan. „Mein besonderes Talent ist es zudem, mich in Schwierigkeiten zu bringen“, so Sasa schmunzelnd. In seiner Freizeit ist er oft mit seinen Freunden in Vorarlbergs Nachtlokalen anzutreffen. „Egal ob Sender, John’s oder Conrad Sohm – mir gefällt es eigentlich überall.“