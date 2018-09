Mister Vorarlberg 2018 Kandidat 5: Marco

Marco aus Hohenems geht bei der Wahl zum Mister Vorarlberg 2018 mit der Startnummer 5 auf den Laufsteg.

Ein wenig nervös macht ihn der Gedanke an das bevorstehende Finale der Misterwahl schon, aber „wer ist das nicht?“, fragt Marco lächelnd. Er hat sich als Mister beworben, weil er etwas Anderes probieren, und neue Freundschaften knüpfen möchte. Um den Titel zu ergattern setzt der 24-Jährige auf seine Sympathie und seine lockere Art. „Ich bin für jeden Spaß zu haben“, erzählt Marco weiter. Aber auch Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, und Humor zählt der Hohenemser zu seinen Eigenschaften.

Marco steht auf Delikatessen

Als seine größte Leidenschaft bezeichnet der Elektroinstallationstechniker essen. „Seien wir ehrlich, es gibt nichts Besseres, als ein gutes Essen zu genießen.“ Probiert sich Marco nicht gerade durch internationale Delikatessen, zieht es den lockeren 24-Jährigen in die Vorarlberger Bergwelt. „Wandern ist für mich einfach Freiheit pur“, erklärt er. „Und am Ende hat man immer eine geniale Aussicht und weiß wofür man sich angestrengt hat.“ Wenn Marco an seine Zukunft denkt möchte er „einfach gesund und glücklich sein.“