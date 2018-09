Mister Vorarlberg 2018 Kandidat 4: Dragan

Dragan aus Bregenz wird bei der Misterwahl mit der Nummer 4 an den Start gehen.

Der Bregenzer freut sich schon sehr darauf, vor die Jury zu treten und wollte eigentlich schon immer mal bei der Misterwahl mitmachen. Heuer war es dann endlich soweit – dank der Nominierung seines Kollegen, war er beim Casting dabei und schaffte es unter die zwölf Top-Kandidaten. Mit seiner sympathischen und humorvollen Art sowie der Freude auf der Bühne zu stehen, möchte er am 12. Oktober in der Otten Gravour punkten. Sich selbst beschreibt er als ehrlich, direkt und offen. Auch er möchte Mister Vorarlberg 2018 werden und vielleicht so seinem Ziel, neben seinem Beruf auch als Brillen-Model zu arbeiten, näherkommen.