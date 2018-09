Mister Vorarlberg 2018 Kandidat 3: Christian

Christian wurde zur Misterwahl nominiert und hat es locker durch das Casting geschafft.

Hilfsbereiter Elektriker

Sport jeder Art ist ein großer Teil im Leben des Rönsers. Seine Zielstrebigkeit hilft ihm nicht nur bei stetigen Fortschritten in Sachen Sport und Fitness, sondern auch bei seinem relativ neuen Hobby, dem Gitarre spielen: „Wenn ich etwas wirklich will, dann schaffe ich das auch!“ Der Elektriker beschreibt sich als gelassen und hilfsbereit. Am Wochenende oder abends verbringt er gerne Zeit in den Bergen oder bei einem gemütlichen Lagerfeuer an der Ill mit Freunden und Kollegen. „Das brauche ich einfach, um mich rundum wohl zu fühlen.“