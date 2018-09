Mister Vorarlberg 2018 Kandidat 11: Fabian

Fabian mit der Startnummer 11 hat sich für die Misterwahl ein klares Ziel gesetzt: „Ich möchte schlichtweg eine überzeugende Gesamtperformance ablegen.“

Den Entschluss bei der Wahl mitzumachen, hat der Student schon letztes Jahr gefasst. Nachdem er dann aber ins Bundesheer einrücken musste, kann er dieses Jahr seine Chance auf den Titel endlich nutzen. Nervös ist der 20-Jährige noch nicht: „Ich freue mich einfach auf eine tolle Zeit.“ Erfahrung vor der Kamera konnte er bereits auf seinem YouTube-Kanal sammeln, aber auf der Bühne zu stehen, ist noch einmal etwas ganz Anderes: „Aber wie sagt man so schön? In unbekannten Situationen wächst man am besten“, so Fabian.