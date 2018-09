Mister Vorarlberg 2018 Kandidat 1: Emanuel

Die Startnummer 1 bei der WANN & WO Mister Vorarlberg Wahl hat heuer Emanuel aus Bludenz und macht somit den Anfang auf der Bühne.

Der 35-Jährige tritt zur Misterwahl an, weil er sich einer neuen Herausforderung stellen will. Die Jury möchte der Raumausstatter mit seiner ehrlichen und sympathischen Ausstrahlung überzeugen. Sein Ziel für die Wahl: „Gewinnen und neue Lebenserfahrung sammeln.“ Emanuel könnte sich gut vorstellen, in der Zukunft als Model zu arbeiten. Sich selbst beschreibt er als ehrlichen, lustigen und hilfsbereiten Typ.