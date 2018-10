Mister 50 Prozent Umjenovic schoss das Goldtor

Dank dem 27-jährigen Heimkehrer gewinnt Wolfurt das Duell gegen Höchst knapp und bleibt Zweiter

32 (!) Meisterschafts-Tore erzielte Aleksandar Umjenovic in den letzten drei Saisonen für Höchst. Tore sind sein Lebeselixier seit vielen Jahren. Ausgerechnet im Duell gegen seinen Exklub Höchst gelang dem 27-jährigen Vollblutstürmer im Heimspiel vor 500 Fans das Goldtor für Wolfurt. Ein Geniestreich nach einem direkt verwandelten Freistoß kurz nach Wiederbeginn brachte dem Vorarlbergliga Spitzenteam aus der Hofsteiggemeinde den verdienten, wenn auch knappen fünften Heimerfolg (55.). Die Rückkehr von Aleksandar Umjenovic zu seinem Stammklub Wolfurt wirkt sich sehr positiv aus. Umjenovic ist sowas wie der Mister 50 Prozent im Team von Erfolgscoach Joachim Baur. Fünfzehn der bisherigen 31 Treffer von Wolfurt gehen auf das Konto des Topangreifers. Ein wuchtiger Kopfball landete von Umjenovic zudem nur auf der Querlatte (73.). Vor allem in der zweiten Hälfte präsentierte sich Wolfurt spielerisch stark und vergab mehrere gute Möglichikeiten durch Benjamin Neubauer (59.), Tobias Neubauer (80.) und dem Goldtorschützen Umjenovic (63.). Trotz des Fehlen der vier Stammspieler Laurin Godula, Timo Rist, Harun Erbek und Serkan Aslan wurde Wolfurt seiner Favoritenrolle gerecht und liegt nur ein Punkt hinter Spitzenreiter Dornbirner SV, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. „Das ist wohl das Schönste für einen Spieler gegen den Exlub das Goldtor zu schießen. Schade, ein zweiter Treffer von mir hätte die Partie schon zeitig entschieden“, sagt Matchwinner Aleksandar Umjenovic. Höchst ohne Stefan Prunitsch und Frederik Meier kam erst in der Schlussphase nach Standards zu Chancen, der Ausgleich wollte aber nicht gelingen. Höchst-Trainer Bernhard Erkinger fehlte aus gesundheitlichen Gründen, Sportchef Andreas Helbok saß für ihn auf der Betreuerbank. „Ein Punkt wäre drin gewesen mit einwenig Glück.“