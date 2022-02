Mission BL-Aufstieg startet für die Lustenauer Austria

Im Heimspiel gegen SV Lafnitz hoffen die Mader-Schützlinge auf einen geglückten Frühjahrsstart.

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs SV Lafnitz

Ab heute gilt es für die Lustenauer Austria. Nun zählt für die Erfolgstruppe von Coach Markus Mader nur noch die Gegenwart und Zukunft. Nach mehr als einer zwanzigjährigen Pause im Oberhaus wollen die Grün-Weißen ab Sommer wieder in der Bundesliga spielen. Mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger FAC Wien will der Tabellenführer der 2.Liga heute gegen SV Lafnitz siegen.

So eine große Chance wie in dieser Meisterschaft endlich den Bundesligaaufstieg zu realisieren kommt für die Lustenauer Austria wohl erst gar nicht mehr. „Wir posaunen es nicht groß raus, dass wir unbedingt rauf wollen. Ich denke, dass sind wir gut beraten uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, versuchen wieder in einen ähnlichen Lauf wie im Herbst zu kommen und dann sehen wir, wie weit es geht“, bremst Austria Lustenau Sportdirektor Alexander Schneider die Erwartungshaltung.