Missglückter Saisonstart für Wolfurts Volleyballer

Eine 1:3-Auswärtsniederlage in Salzburg bezog VC Wolfurt-Herrenteam zum Auftakt der 2. Bundesliga.

Die Wolfurter verlieren den Saisonstart mit 1:3 in Salzburg. Nach einem guten Start in das Spiel für die Wolfurter (4:1 Führung) fanden die sichtlich nervösen Salzburger, recht schnell wieder zurück in ihr Spiel und konnten Druck aufbauen. Danach verlief das Spiel lange ausgeglichen, ehe die Gastgeber mit einem guten Run, den Satz gewinnen konnten.

In 2 Wochen geht es weiter. Da wartet ein 3-er Pack in der Ferne. Mit den Spielen in Enns, Amstetten und St.Pölten warten innert 45 Stunden gleich drei Spiele in der Ferne gegen weitere Meisterschaftsfavoriten.