Missglückte Generalprobe für die Wälder

Es war ein erbitterter Kampf mit einem leichten Vorgeschmack auf das Playoff, das sich die Wälder und ihre Gäste aus Zell am See lieferten. Die Pinzgauer schielten auf drei Punkte, würde dies doch bei einem gleichzeitigen Sieg der Rittner Buam den vierten Tabellenplatz bedeuten. Die Tupamäki Schützlinge legten einen guten Start hin und waren zumindest bis zur Strafe gegen Daniil Kulintsev ebenbürtig. In dieser Drangphase der Gäste hielt Alexander Schmidt die Seinen im Spiel und entschärfte alle Versuche der Gäste. Auch an Härte mangelte es nicht, so bekamen sich kurz vor der Eisreinigung Marlon Tschofen und Stephan Rossmann in die Haare. Der Montafoner behielt die Oberhand, musste aber wie sein Gegner in die Abkühlbox.