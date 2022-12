Missgeschick führt zu Küchenbrand in Rankweil

Am Montagmittag kam es in einer Wohnung in Rankweil zu einem Küchenbrand.

Eine 37-Jährige Frau stellte unabsichtlich am Induktionsherd eine falsche Herdplatte an, auf der noch ein Kochtopf mit Öl stand. Des weiteren verließ sie die Küche um nach den Kindern zu sehen.

Dunstabzug fängt Feuer

In dieser Zeit fing der Topf mit Öl jedoch Feuer. Durch diesen Brand begann in weiterer Folge auch der Dunstabzug zu brennen. Der 41-jährige Ehemann konnte den Brand vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mittels Decken löschen, sodass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte.

Es entstand in der Küche ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Der 41-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Feldkirch verbracht. Die Frau und zwei Kinder, die sich auch in der Wohnung befanden, blieben unverletzt.

Einsatzkräfte:

Feuerwehr Rankweil mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften

Rettung mit 2 Fahrzeugen und 5 Personen

Polizei mit 2 Fahrzeugen und 4 Beamten