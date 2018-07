Miss Vorarlberg Daria und Vize Izabela machen gemeinsame Sache

Die amtierende Miss Vorarlberg Daria und Vizemiss Izabela stellen sich in den Dienst der guten Sache und machen ein Charityevent in Übersaxen.

Vor zwei Monaten wurden Daria und Izabella von einer Fachjury zu den beiden schönsten Frauen Vorarlbergs für ein Jahr gewählt. Nun stellen sich die beiden Schönheiten in den Dienst der guten Sache und machen eine gemeinsame Charity-Aktion. Das Benefizevent Miss4Kids am Sonntag, 15. Juli, ab 16 Uhr, im Dorfsaal Übersaxen wird zugunsten des SOS Kinderdorf Vorarlberg veranstaltet. Diese Aktion soll möglichst viele Euros für die Kinder abwerfen. Ab 16 Uhr spielt die Band Zitternde Lippen (Jazz) und um 19 Uhr sorgt dann die Band Format Six mit Pop und Rock für viel Unterhaltung – Es kann auch dazu getanzt werden.