Miss Japan verliert Titel wegen Affäre mit verheiratetem "Muskel-Doktor"

Carolina Shiino, die frisch gekürte Miss Japan, musste ihren Titel als Schönheitskönigin aufgrund einer Affäre mit dem verheirateten Arzt Takuma Maeda abgeben.

Carolina Shiino, 26 Jahre alt, sah sich gezwungen, ihren Titel als Miss Japan nur zwei Wochen nach ihrem Sieg zurückzugeben. Grund dafür ist eine Affäre mit Takuma Maeda, einem Arzt, der durch seine beeindruckenden Muskeln und als "Muskel-Doktor" bekannt ist. Shiino, die ukrainische Wurzeln hat, geriet in die Kritik, als bekannt wurde, dass Maeda verheiratet ist.

Keine Unterstützung vom "Muskel-Doktor"

Die Situation verschärfte sich, als Maeda in einem handgeschriebenen Brief öffentlich machte, dass er keine Absicht habe, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Er entschuldigte sich für die "Unannehmlichkeiten und Missverständnisse", die seine Affäre verursacht hat, und kündigte an, sich zukünftig auf seine Arbeit und sein Privatleben zu konzentrieren – ohne Shiino.