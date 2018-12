Miss Austria Izabela: So war die Wahl zur Miss World

Einen Monat lang stritt Miss Austria Izabela in China um den Titel der Miss World. Nun ist sie wieder im Ländle und es stehen bereits die nächsten Projekte an.

Der Wettkampf von über 100 Teilnehmerinnen um die Krone der Miss World dauert nicht nur einen Abend, sondern einen ganzen Monat. So lange musste sich Miss Austria Izabela aus Lauterach in verschiedensten Bereichen beweisen. Doch auch nach dem Aufenthalt in China wird es so kurz vor Weihnachten noch nicht ruhig für die Miss Austria, stellt der Titel doch einen Vollzeitjob dar.