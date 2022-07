Miro Klose wünscht sich mit SCR Altach einen Traumstart

all

Die Rheindörfler mit dem Weltfußballer gastieren zum Auftakt in Hartberg und hoffen auf drei Punkte.

Wenige Stunden vor dem Bundesliga-Auftakt kribbelt es bei Miroslav Klose, Lukas Jäger und Co. bereits.

Das erste Bundesligawochenende der Saison 2022/23 sorgt bei den Fans in Fußballösterreich für Spannung. Für den SCRA geht’s am Sonntag beim TSV Hartberg los.

Das Kribbeln – das bestätigten sowohl Cheftrainer Miroslav Klose als auch Rückkehrer Lukas Jäger – war schon die ganze Trainingswoche zu spüren. „Ich freue mich ungemein auf die Saison. Auf den Nervenkitzel der Spiele, aber auch das gemeinsame Umsetzen von Zielen mit der Mannschaft“, gab Klose Einblicke in seine Gefühlswelt.

Beim Blick auf seinen eigenen Kader gibt es mit Emanuel Schreiner und Felix Strauss – beide haben nach grippalen Infekten noch Trainingsrückstand – sowie den Langzeitverletzten Noah Bischof, Sandi Krizman und Amir Abdijanovic fünf Ausfälle zu begklagen. Abdijanovic konnte diese Woche zwar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, ein Einsatz kommt für den jungen Angreifer aber noch zu früh. Alle anderen Spieler, die nicht im Kader stehen, werden am Samstag (18:00 Uhr gegen den SC Göfis) bei den Juniors Einsatzzeit erhalten.

SCRA-Rückkehrer Lukas Jäger machte klar, dass gegen den TSV Hartberg von der ersten Sekunde an hundert prozentige Konzentration und auch eine gewisse Zweikampfhärte gefragt sind: „Sie haben spielerische Qualitäten, die vor allem zum Tragen kommen, wenn man ihnen Räume gibt.“

TSV Hartberg – Cashpoint SCR Altach Sonntag, 24.07.2022, 17:00 Uhr, Profertil Arena Hartberg

Der TSV Hartberg verlor in der Bundesliga nur eines der vergangenen 10 Spiele gegen den SCR Altach (5S 4U) – am 31. Juli 2021 in der Profertil Arena mit 1:2.

Der TSV Hartberg blieb in der Bundesliga in den vergangenen drei Spielen gegen den SCR Altach ohne Gegentor – erstmals gegen ein Team in der Bundesliga.

Der TSV Hartberg gewann am 29. Spieltag der Vorsaison mit 4:0 gegen den SCR Altach und feierte dadurch in der Bundesliga den höchsten Sieg in der Klubhistorie der Oststeirer.

Der SCR Altach gewann in der Bundesliga die letzten zwei Spiele der vergangenen Saison und rettete sich damit vor dem Abstieg. Es war das einzige Mal, dass die Vorarlberger in der Vorsaison zwei BL-Siege in Folge holte – drei Bundesliga-Siege in Serie gab es zuletzt im Dezember 2019.

Lukas Jäger kehrt nach Altach zurück, von 2014 bis 2017 absolvierte er seine ersten 77 Spiele in der Bundesliga für die Vorarlberger und war Teil der Aufstiegs-Mannschaft 2014. Altach landete erst zweimal in den Top 6 der Bundesliga – beide Male mit Jäger im Team: 2014/15 wurden die Vorarlberger Dritter, 2016/17 Vierter.

Bundesliga 2022/2023

1.Spieltag (22./23./24. Juli)

FC RB Salzburg – FK Austria Wien 3:0 (1:0); LASK Linz – SK Austria Klagenfurt 3:1 (2:0); Wolfsberger AC – SK Sturm Graz 1:1 (1:1); SC Austria Lustenau – WSG Tirol Sonntag 17 Uhr, TSV Hartberg – Cashpoint SCR Altach Sonntag 17 Uhr; SK Rapid Wien – SV Ried Sonntag 17 Uhr;

2. Spieltag (30./31. Juli)