"Mir war nicht bewusst, wie viele Familien straucheln"

Unternehmerin Patricia Zupan-Eugster sprach in "Vorarlberg live" über Karriere und Kinderbetreuung.

Seit fast einem Jahr hat das Coronavirus die Welt fest in der Hand. Kinder, die täglich die Schule besuchten, mussten von einem Tag auf den anderen zu Hause betreut werden - auch das Büro der Eltern wurde oftmals in die eigenen vier Wände verlegt. "Homeoffice und Homeschooling mit zwei nicht-schulpflichtigen Kindern unter einen Hut bringen, schafft niemand alleine", so Unternehmerin Patricia Zupan-Eugster, die selbst drei Kinder hat und w3marketing leitet.