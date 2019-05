Minusgrade im Mai: So kalt war es heute Nacht in Vorarlberg

Vergangene Nacht gab es in manchen Tallagen in Vorarlberg und Tirol sowie in höheren Lagen des Mühl- und Waldviertels Frost. Am kältesten in Vorarlberg war es in Schoppernau.

Laut Angaben der Experten vom Wetterdienst Ubimet sank die Temperatur im Hinterbregenzerwald und im Außerfern teils bis auf -3 Grad ab. Noch kälter war es mit -4 Grad in den Hochtälern der Alpen wie etwa im Defereggental. Am Mittwoch steht der kälteste Tag der Woche bevor, die Frostgefahr lässt aber nach. In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen dann spürbar an.

Pünktlich zu den Eisheiligen gab es heuer einen Kaltluftvorstoß nach Mitteleuropa, allerdings war Frost bislang kein Thema, weil Wolken und Wind ein Absinken der Temperatur unter 0 Grad verhindert haben.

In der Nacht auf Dienstag sind die Wolken im Westen und Norden aber verbreitet aufgelockert und bei windschwachen Verhältnissen gab es in höheren Lagen örtlich Frost.

Kälteste Orte pro Bundesland:

-4,1 Grad St. Jakob in Defereggen, Obergurgl (Tirol)

-4,0 Grad Obertauern (Salzburg)

-2,6 Grad Schoppernau (Vorarlberg)

-1,6 Grad Bärnkopf (Niederösterreich)

-1,1 Grad Summerau (Oberösterreich)

-0,5 Grad Flattnitz (Kärnten)-0,4 Grad Mariazell (Steiermark)

+4,1 Grad Jubiläumswarte (Wien)

+4,6 Grad Bernstein (Burgenland)

Temperaturen um 9 Uhr in Vorarlberg

Kommende Nacht lässt die Frostgefahr generell nach, da ein Höhentief für zunehmend trübe und nasse Verhältnisse sorgt. “Die Kalte Sophie bringt zwar keinen Frost, dafür wird der Mittwoch aber der kälteste Tag der Woche”, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Bei vielen Wolken regnet es im Norden und Osten verbreitet, in den östlichen Nordalpen fällt bereits oberhalb von 800 bis 1100 Meter Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 Grad im Mariazellerland bzw. im Oberen Waldviertel und 12 Grad im Rheintal sowie im Drautal.

Wetterprognose für Bregenz:

Temperaturanstieg ab Donnerstag Am Donnerstag überwiegen zwar noch verbreitet die Wolken und anfangs fällt im Norden häufig Regen, der Tiefdruckeinfluss lässt aber langsam etwas nach. Gegen Abend gibt es im Osten erste Auflockerungen und die Temperaturen steigen auf 8 bis 16 Grad. Am Wochenende setzt sich der Temperaturanstieg fort: “Am Freitag stellt sich eine föhnige Südströmung ein, welche vor allem an der Alpennordseite für sonniges Frühlingswetter sorgt”, so Spatzierer. Die Temperaturen erreichen 14 bis 21 Grad. Noch milder wird es am Wochenende mit Höchstwerten um 24 Grad.

