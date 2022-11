MINT-Festival an der HTL Rankweil

Das diesjährige Vorarlberger MINT Festival wurde an der HTL Rankweil veranstaltet

Organisiert wurde der Event von MINT Vorarlberg, einer Initiative vom Land Vorarlberg und der Wirtschaftskammer und dem BIFO unter der Leitung von DI Andrea Huber, mit Kooperation der MINT Modellregion Vorderland – am Kumma, die von Nobert Präg und Marco Köb koordiniert werden.

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und besonders Kinder und Jugendliche sollen für diese Themen begeistert werden. In zahlreichen Workshops wurde den Teilnehmern, vom Kindergartenalter bis zum Jugendlichen und Erwachsenen, spielerische Möglichkeiten angeboten, sich mit technischen Themen auseinanderzusetzen und auszuprobieren, sowie zu lernen und zu verstehen. Direktorin Judith Zeiner freute sich über den zahlreichen Besuch der Veranstaltung an der Schule, um Erfahrungen mit dem Thema MINT zu machen. Das Festival war ein toller Erfolg und die MINT Region Vorderland – am Kumma wird durch weitere MINT Veranstaltungen bemüht sein Klein und Groß mit technischen Themen zu begeistern.