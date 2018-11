Minotti bei Höttges

Mit der Philosophie des urbanen, internationalen Wohnstils hat Minotti eine neue Art des Wohnens kreiert: unverkennbar und eigenständig – wie Höttges das seit über 40 Jahren auch ist.

Made in Italy

Durch die Zusammenarbeit von Minotti mit dem Architekten Rodolfo Dordoni in den 70er- und 80er-Jahren wurde eine neue kreative Linie mit stilistischen Details beschritten. Die Schlüsselformel „made in Italy“ verbindet traditionsbezogenes handwerkliches Können mit modernster Technologie. So entstehen Produkte von exzellenter Qualität für den anspruchsvollen und designorientierten Kunden.