Minister Rauchs Wort-Regeln: 11-seitiger Leitfaden für gendergerechte Sprache sorgt für Diskussionen

FPÖ Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst wollte vom Gesundheitsminister wissen was hinter dem Leitfaden steckt.

Aber nicht nur in der externen Kommunikation, auch bei der internen Kommunikation des Ministeriums sollen sich die Mitarbeiter an die Vorgaben halten. Während die Regeln bei der offiziellen Kommunikation verpflichtend sind, will man bei der internen Kommunikation die Vorgaben lediglich als Empfehlungen verstanden wissen.