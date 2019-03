Mindestsicherung - Lob und Kritik für Regierungsvorlage

Durchaus zufrieden mit der Regierungsvorlage zur Mindestsicherung äußerten sich am Mittwoch die Landeshauptleute von Vorarlberg und Tirol, beide von der ÖVP. Die Grüne Soziallandesrätin in Vorarlberg, Katharina Wiesflecker, sah die Sache allerdings anders - und kritisierte vor allem auch, dass der Entwurf mit den Ländern nicht abgestimmt worden sei.

Verbesserungen sieht Wallner bei Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehern und kleinen Familien. Bei kinderreichen Familien auf das Haushaltsgesamteinkommen zu achten, sei “prinzipiell nicht so falsch”. Es könne nicht sein, dass die Mindestsicherung einer Familie höher sei als ein Arbeitseinkommen. “Arbeit muss sich wieder lohnen”, sagte Wallner. Eine einheitliche Mindestsicherungslösung sieht der Vorarlberger Landeschef zudem als Garant gegen Asyltourismus, “wie wir es derzeit in Wien sehen”.

Die Ausbezahlung an Deutschkenntnisse zu koppeln sei generell richtig. In Vorarlberg werde ebenfalls deutlich sanktioniert im Fall, dass die vorgeschriebenen Kurse nicht besucht werden. Der Unterschied liege lediglich darin, dass in Vorarlberg erst im Nachhinein gekürzt werde.

Kritik vom Koalitionspartner

In eine deutlich andere Kerbe schlägt Vorarlbergs Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne). Vor allem an der Vorgehensweise übte sie scharfe Kritik. Es sei brüskierend, wenn Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) an die Länder einen Appell zum Miteinander richte und selbst genau den gegenteiligen Weg einschlage. “Einen Gesprächstermin vier Wochen nach der Präsentation der fertigen Gesetzesvorlage anzusetzen, ist eine Farce”, so Wiesflecker. Nach wie vor seien viele Fragen offen, Kritik aus den Ländern und “vielen anderen” sei nicht gehört worden.