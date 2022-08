Mindestens drei Tote bei Schusswaffenattacke in Detroit

Ein Mann hat in Detroit das Feuer eröffnet und dabei mindestens drei Menschen getötet. Eine weitere Person sei verletzt worden, teilte die Polizei der Großstadt im US-Staat Michigan am Sonntag mit.

Der Tatverdächtige habe am Sonntagmorgen (Ortszeit) offenbar wahllos auf die Opfer geschossen. Nach einer stundenlangen Fahndung wurde der mutmaßliche Schütze am Abend mithilfe des FBI, des Heimatschutzministeriums und der Bundespolizeibehörde ATF gefasst. Polizeichef James White hatte die Bevölkerung unmittelbar nach den Schüssen zur Wachsamkeit gemahnt und darum gebeten, bei Hinweisen über Identität oder Aufenthaltsort des Verdächtigen den Notruf zu wählen.

Keine Verbindung zwischen Opfern

Am Morgen fanden Polizisten eine Frau in ihren Vierzigern vor, auf die gegen 4.45 Uhr (Ortszeit) mehrmals geschossen worden sei, sagte White. Sie erlag ihren Verletzungen. Ein Augenzeuge habe kurz darauf berichtet, dass jemand auf einen 28-Jährigen in der Nähe geschossen habe. Auch dieser starb. Gegen 6.50 Uhr wurde in der Gegend ein drittes Todesopfer entdeckt, eine Frau in ihren Vierzigern.